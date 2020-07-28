Из-за COVID-19 в России закрыты около трети торговых центров

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28 июля 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

эскалаторы в торговом центре, pixabay.com

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что в настоящий момент около трети торговых центров на территории России остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса.

Евтухов уточнил, что сейчас из 3 тысяч ТЦ по всей стране открыты немногим более 2 тысяч. Он подчеркнул, что из-за распространения COVID-19 выручка торговых центров существенно пострадала.

Отмечается также, что по арендной плате многие пошли на то, чтобы сделать для арендодателей скидки. Замминистра промышленности и торговли РФ добавил, что благодаря принятым в стране мерам поддержки удалось не допустить глобальной цепочки банкротств.