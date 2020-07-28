В Минпромторге готовят запасной план для работы магазинов в случае второй волны коронавируса

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28 июля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Корзины в магазине. Фото: pixabay.com

Минпромторг РФ обсуждает с Роспотребнадзором «план Б» для работы компаний потребительского рынка на случай второй волны коронавируса.

Подробности плана не раскрываются, но, по словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, речь идет о выработке таких решений и механизмов, которые позволят отраслям потребительского рынка работать и соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

Замминистра отметил, что в результате принятия различных мер поддержки России удалось избежать массовых банкротств на фоне распространения коронавируса весной, хотя «мы теряем часть общепита», который пострадал пострадал сильнее всего.

«Если не будет принято жестких решений, то по многим отраслям ситуация будет довольно стабильная», - добавил Евтухов.