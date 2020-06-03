Ретейлеры предупредили о массовом закрытии магазинов. Только 18% крупных продавцов смогут избежать банкротства

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Ретейлеры предупреждают, в России массово закроются не только маленькие магазинчики, но и серьезные сети готовы к сокращению своих точек. Экономические проблемы вызвала пандемия коронавируса.

Всего в течение года 65% всех сетей в России в среднем планируют закрыть по 15 торговых точек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные крупных консалтинговых компаний и информацию ретейлеров. Только 18% крупных продавцов надеются избежать банкротства. В торговых центрах до конца года ожидается увеличение свободных площадей до 12%. Одновременно могут повыситься цены на товары в диапазоне от 4 до 15%.

Однако эксперты считают, что покупатели до конца так и не вернутся в ТЦ. В первое время посещаемость магазинов будет составлять лишь 50% от докризисных значений, а затем постепенно вырастет до 60–70%.