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В Волгоградской области увеличивают количество инфекционных госпиталей

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v102.ru

В Волгоградской области увеличивают количество инфекционных госпиталей
Больничная палата. Фото: pixabay.com

В нескольких лечебных учреждениях Волгограда вновь открывают инфекционные госпитали.

По словам зампредседателя комитета здравоохранения области Николай Алимов, коечный фонд «увеличивают для удобства госпитализации больных с учетом географии их проживания, а также в связи с ростом заболеваемости населения пневмонией».

В частности, в ближайшее время возобновит работу ранее свернутый госпиталь в двух корпусах областной больницы, еще два корпуса психоневрологического диспансера тоже станут ковид-госпиталями. В одном из зданий разместят психически больных с COVID-19, в другом – обычных пациентов с инфекцией.

Кроме этого, 130 профилированных коек появятся и в наркологическом диспансере, еще 50 мест для больных коронавирусом оборудуют в больнице скорой медицинской помощи.

ДВа

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