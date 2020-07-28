В Москве завершился проект для подростков «Лето моей карьеры»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Офисная работа, pixabay.com

В российской столице подошел к концу проект «Лето моей карьеры». Об этом заявила московский вице-мэр Анастасия Ракова.

Заместитель Сергея Собянина отметила, что Москва является городом возможностей и усилия столичных властей направлены на обеспечение достойного старта карьеры молодежи. Проект «Лето моей карьеры» позволяет определить вектор эффективного профессионального развития с учетом личностных особенностей. Участниками программы стали около тысячи подростков в возрасте от 14 до 17 лет. По словам Раковой, за три недели обучения, которое прошло в онлайн-режиме, они получили новые знания и навыки, встретились с успешными людьми и разработали собственные проекты. Планируется, что в дальнейшем последние будут использоваться в ходе занятий в городских семейных центрах.

Вице-мэр добавила, что обучающая программа включила в себя девять профильных школ, где можно было попробовать себя в девяти специальностях. Среди них фотограф, IT-специалист, видеоблогер и другие.

Кроме того, участники проекта, организованного центром «Моя карьера», смогли познакомиться с основными компетенциями, которые в настоящий момент необходимы каждому человеку, желающему легко адаптироваться в любых ситуациях. Это такие компетенции, как коммуникабельность, умение анализировать информацию, умение работать в команде и с цифровыми технологиями.

За активное участие, пунктуальность и правильные ответы на вопросы начислялись баллы. В итоге самые активные участники стали обладателями персональных подарков. В их числе - экскурсии в крупные компании, мастер-класс от профессионалов и тренинги в центре «Моя карьера». Все участники также получили сертификаты, памятные сувениры и доступ к библиотеке одного из книжных сервисов.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ракова проинформировала о возобновлении секций и кружков «Московского долголетия».