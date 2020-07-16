Секции и кружки «Московского долголетия» возобновятся с 1 августа

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Кружки и секции программы «Московское долголетие» возобновят свои офлайн-занятия с 1 августа. При этом сохраняются дистанционные онлайн-встречи по творческим и образовательным направлениям. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«С начала пандемии нашей основной задачей было уберечь москвичей старшего поколения от инфекции. Почти три месяца они оставались дома, чтобы не подвергать себя риску заражения. Конечно, мы по максимуму постарались перевести активности «Московского долголетия» в онлайн-формат, но для наших участников возможность личного общения всегда была одной из главных потребностей. Сейчас очень важно восстановить физическую активность, свою прежнюю форму, возвратиться к привычному образу жизни. Именно поэтому с 1 августа мы частично возобновляем занятия спортом на свежем воздухе в рамках проекта. Для этого подобрано почти 200 объектов - это спортивные площадки, парковые зоны, скверы и дворовые территории», - рассказала Анастасия Ракова.

В программу включены бесплатные занятия по общей физической подготовке, скандинавской ходьбе, танцам, гимнастике и другим направлениям. Записаться на них можно в ближайшем центре социального обслуживания населения Москвы.

Полный перечень площадок и проводимых там занятий опубликуют на сайте «Московского долголетия» в ближайшее время.