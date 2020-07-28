Минтруд предлагает упростить выплату пособий для молодых матерей
28 июля 2020, 12:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект, который заметно упростит получение выплат по материнству.
Речь, в частности, идет о пособиях по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, а также о ЕДВ женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Новые правила позволят распространить механизм прямых выплат во всех субъектах уже с 1 января 2021 года.
В проекте отмечается, что прямые выплаты обеспечат поступление пособий сразу из средств ФСС, то есть независимо от финансового положения работодателя.
Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили продление выплаты на детей до 16 лет на август.
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