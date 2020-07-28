В Госдуме одобрили продление выплаты на детей до 16 лет на август

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28 июля 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: primpress.ru

Деньги. Фото: pixabay.com

В Госдуме положительно отозвались об идее продлить выплату единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.

Выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным. В июне семьи получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого ребенка от 3 и до 16 лет, в июле деньги были выплачены повторно, но возрастной диапазон расширили с рождения и до 16 лет.

Сообщается, что общественность просит власть произвести еще одну такую выплату в августе – это поможет родителям собрать детей в школу.