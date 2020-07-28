В Госдуме одобрили продление выплаты на детей до 16 лет на август
28 июля 2020, 10:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: primpress.ru
В Госдуме положительно отозвались об идее продлить выплату единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным. В июне семьи получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого ребенка от 3 и до 16 лет, в июле деньги были выплачены повторно, но возрастной диапазон расширили с рождения и до 16 лет.
Сообщается, что общественность просит власть произвести еще одну такую выплату в августе – это поможет родителям собрать детей в школу.
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