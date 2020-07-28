Озвучена статистика по коронавирусу в России за последние сутки
28 июля 2020, 11:35[ «Аргументы Недели» ]
В России за последние сутки диагностирован 5395 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Всего с момента начала эпидемии коронавируса в стране выявили 823 515 случаев заражения. «За последние сутки в России выявлено 5395 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни», - сообщили в оперштабе. Отмечается, что днем ранее было зафиксировано 5635 случаев заражения COVID-19.
Ранее медсестра, заразившаяся коронавирусом COVID-19, рассказала о необычном симптоме.
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