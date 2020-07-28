Калужане недовольны тем, что врио губернатора игнорирует масочный режим

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28 июля 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaluga-poisk.ru

Владислав Шапша. Фото: сайт органов власти КО

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша сообщил, что регион перешел к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу.

В обращении глава области подчеркнул, что масочный режим по-прежнему остается, что вызвало у калужан множество вопросов. В комментариях в соцсетях люди отмечают, что масочный режим практически не соблюдается, в магазинах, общественном транспорте многие маски либо не носят, либо носят «для галочки» на подбородке.

Калужане обратили внимание, что и сам Шапша на многих официальных фотографиях без маски, а на разного рода совещаниях в правительстве не соблюдается и социальная дистанция. Однако на вопрос жителей, когда отменят масочный режим, власти пока что не ответили.