В Калужской области подтверждены две новые смерти людей с выявленным коронавирусом COVID

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27 мая 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Калужской области, по данным на утро 27 мая, за сутки подтверждены два новых смертельных случая людей, у которых был подтвержден коронавирус. По сведениям регионального оперштаба, скончались житель Думиничского района 1937 года рождения и житель Бабынинского района 1938 года рождения.

Всего в регионе умерли 29 человек, у которых был выявлен COVID. В Калужской области коронавирус диагностирован всего у 3560 человек. Новых на сегодня - 101 человек. Выздоровели всего 1123 пациентов.

В Калуге коронавирусом заразилась главный врач инфекционной больницы. Елена Алешина госпитализирована.