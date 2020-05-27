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В Калужской области подтверждены две новые смерти людей с выявленным коронавирусом COVID

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Калужской области подтверждены две новые смерти людей с выявленным коронавирусом COVID
pexels.com

В Калужской области, по данным на утро 27 мая, за сутки подтверждены два новых смертельных случая людей, у которых был подтвержден коронавирус. По сведениям регионального оперштаба, скончались житель Думиничского района 1937 года рождения и житель Бабынинского района 1938 года рождения.

Всего в регионе умерли 29 человек, у которых был выявлен COVID.  В Калужской области коронавирус диагностирован всего у 3560 человек. Новых на сегодня - 101 человек. Выздоровели всего 1123 пациентов.

В Калуге коронавирусом заразилась главный врач инфекционной больницы. Елена Алешина госпитализирована.

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