Главврач калужской инфекционной больницы заболела коронавирусом

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24 мая 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, скорая помощь

У главного врача Калужской областной инфекционной больницы Елены Алешиной подтвержден коронавирус, сообщил сегодня врио губернатора региона Владислав Шапша. Женщина госпитализирована.

"Она находится под наблюдением в своей родной "инфекционке", работу которой настроила на противодействие заболеванию", - написал Шапша в соцсети. Коллеги оценивают состояние Алешиной как удовлетворительное. Случившееся - очередное напоминание о тех тяжелейших условиях, в которых работает медперсонал, отметил Шапша и пожелал Алешиной скорейшего выздоровления.

В Калужской области 3354 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 884 человека выздоровело.

Ранее стало известно, что главврач Боткинской больницы в Москве, брат Елены Малышевой, заразился коронавирусом.