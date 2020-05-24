Главврач калужской инфекционной больницы заболела коронавирусом

У главного врача Калужской областной инфекционной больницы Елены Алешиной подтвержден коронавирус, сообщил сегодня врио губернатора региона Владислав Шапша. Женщина госпитализирована.
"Она находится под наблюдением в своей родной "инфекционке", работу которой настроила на противодействие заболеванию", - написал Шапша в соцсети. Коллеги оценивают состояние Алешиной как удовлетворительное. Случившееся - очередное напоминание о тех тяжелейших условиях, в которых работает медперсонал, отметил Шапша и пожелал Алешиной скорейшего выздоровления.
В Калужской области 3354 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 884 человека выздоровело.
Ранее стало известно, что главврач Боткинской больницы в Москве, брат Елены Малышевой, заразился коронавирусом.