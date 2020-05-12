Брат Малышевой - главврач Боткинской больницы заразился коронавирусом

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12 мая 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

Главврач Боткинской больницы в Москве, брат Елены Малышевой, заразился коронавирусом. Алексей Шабурин сообщил, что самоизолировался в рабочем кабинете.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на неё задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным», - говорится в заявлении врача. Он добавил, что в последнее время общался с коллегами исключительно в режиме видеоконференций.