Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Брат Малышевой - главврач Боткинской больницы заразился коронавирусом

, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

Брат Малышевой - главврач Боткинской больницы заразился коронавирусом

Главврач Боткинской больницы в Москве, брат Елены Малышевой, заразился коронавирусом. Алексей Шабурин сообщил, что самоизолировался в рабочем кабинете.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на неё задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным», - говорится в заявлении врача. Он добавил, что в последнее время общался с коллегами исключительно в режиме видеоконференций.

БИ

Общество

В правительстве уточнили способы обращения за выплатами семьями с детьми от 3 до 16 лет

В правительстве уточнили способы обращения за выплатами семьями с детьми от 3 до 16 лет

В правительстве РФ сегодня уточнили способы обращения за единовременными выплатами семьями с детьми от трёх до 16 лет, о которых 11 мая сообщил Владимир Путин. Размер выплаты - 10 тысяч рублей на ребёнка.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью