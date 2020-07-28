Власти Коми предлагают запретить продажу алкоголя после 20 часов

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28 июля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: komiinform.ru

Алкоголизм. Фото: pixabay.com

В Коми предлагают запретить розничную продажу алкогольной продукции с 20.00 до 11.00. Исключение планируется сделать только для общепита.

Поправки в антиалкогольное законодательство предложил внести региональный Минсельхоз. Обсудить инициативу и высказаться по поводу нововведений можно на интернет-портале общественного обсуждения нормативных актов Республики Коми.

Сообщается, что в прошлом году в регионе 599 человек в расчете на 100 тысяч населения совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения – это вдвое выше общероссийского показателя. Количество умерших из-за употребления алкоголя, почти в полтора раза выше среднего показателя по РФ.

Подобные негативные показатели фиксируются в Республике Коми на протяжении последних трех лет.