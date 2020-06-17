Население Республики Коми: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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17 июня 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в Республике Коми до 2024 года. Область по численности населения занимает 60 место среди регионов РФ.

Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться с 11 тыс. чел. в 2020 г. до 12 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина сокращения численности населения региона – выбытие из региона в другие регионы РФ (межрегиональная миграция). Высокие темпы выбытия сохранятся вплоть до 2024 г. и составят 9 тыс. чел. в год, несмотря на высокий уровень доходов населения (18 место в РФ) из-за холодного северного климата и сокращения количества рабочих мест. Усиливать тренд по сокращению численности населения будет естественная убыль населения. Отрицательный естественный прирост будет нарастать с 2 тыс. чел. до 3,2 тыс. чел. в год.

Регион занимает 64 место по разнице численности женщин и мужчин. Гендерная разница к 2024 г. будет увеличиваться и приближаться к среднероссийской на фоне более высокой миграции мужского населения из региона.

На фоне сокращения численности населения региона из-за естественной убыли и выбытия трудоспособного населения в другие регионы к 2024 году произойдет уменьшение численности населения трудоспособного возраста на 23 тыс. чел., несмотря на повышение пенсионного возраста.

Прогнозируется, что из Республики Коми будет выбывать больше жителей, чем прибывать. Прогнозируется, что отрицательный внутренний миграционный прирост будет составлять 9 тыс. чел. в год.

Основные причины выбытия – закрытие градообразующих предприятий в регионе, низкий уровень образования, суровый климат. 59% выбывающих из региона остаются в СЗФО. 17% выбывают в ЦФО, 13% – в ПФО, далее следуют – ЮФО и УФО – 6% и 1,9% соответственно.

Основные регионы выбытия: это регионы с высоким доходом - Санкт-Петербург и Ленинградская область, за ними - Москва и Московская область, теплые регионы РФ – Краснодарский край. Также будет увеличиваться выбытие в регионы ЦФО со средним уровнем доходов населения – Ярославскую, Белгородскую и другие области.

Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом, при этом Санкт-Петербург и Москва постепенно будут уступать по количеству выбывших Ленинградской и Московской областям, где уровень дохода постепенно будет сравниваться с городами, а доступность «дешевого» жилья будет выше.

Республика Коми – мало привлекательный регион для миграции как жителей соседних государств, так и для российских жителей из-за сурового северного климата.

Основная причина прибытия – более высокий уровень доходов населения в регионе по сравнению с другими регионами ЦФО. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется средний рост ВРП по сравнению с другими регионами СЗФО.

Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Республике Карелия.

Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.