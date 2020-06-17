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Население Республики Карелия: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в России до 2024 года

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Население Республики Карелия: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года
Соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в Республике Карелия до 2024 года. Область по численности населения занимает 69 место среди регионов РФ. 

Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться с 4,3 тыс. чел. в 2020 г. до 5,2 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет нарастать ежегодно с 3,3 тыс. чел в 2020 г. до 4,1 тыс. чел. в 2024 г. Усиливать тренд будет отрицательная межрегиональная миграция. Из региона будет продолжаться отток населения в другие регионы РФ из-за  холодного климата, но отрицательный прирост не будет превышать 1-1,1 тыс. чел. в год. В регионе средний уровень доходов населения (34 место в РФ) и благоприятная экологическая ситуация, что сдерживает миграцию из региона.

Регион занимает 12 место по разнице численности женщин и мужчин. Гендерная разница к 2024 г. увеличится из-за более высокой миграции мужского населения из региона. Несмотря на сокращение численности населения региона, уменьшение численности населения трудоспособного возраста не произойдет из-за повышения пенсионного возраста. К 2024 году численность трудоспособного населения останется на прежнем уровне.

Прогнозируется, что из Республики Карелия будет выбывать больше жителей, чем прибывать.  Прогнозируется, что отрицательный внутренний миграционный прирост будет составлять 1-1,1 тыс. чел. в год.

Основная причина выбытия – низкие доходы населения в регионе. Выбытие из региона будет нарастать к 2024 г. Республика Карелия по темпам роста ВРП будет заметно отставать от регионов-лидеров СЗФО. 85% выбывающих из региона остаются в СЗФО.  7% выбывают в ЦФО, 3% – в ЮФО, далее следуют –  ПФО и  УФО – 1,6% и 0,6% соответственно.

Основные регионы выбытия  это  регионы с высоким доходом – Санкт-Петербург и Ленинградская область, за ними – Москва и Московская область, а также северные регионы – Архангельская и Мурманская области. Также будет увеличиваться выбытие в регионы ЦФО со средним уровнем доходов населения – Ярославскую и другие области.

Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом, при этом Санкт-Петербург и Москва постепенно будут уступать по количеству выбывших Ленинградской и Московской областям, где уровень дохода постепенно будет сравниваться с  городами, а доступность «дешевого» жилья будет выше.

Республика Карелия – мало привлекательный регион как для жителей бывший советских республик, так и для жителей российских регионов.

Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Санкт-Петербург и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Мурманской и других областей. Возвращается как  молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в  эти регионы. Также в регион приезжают из других, в основном близлежащих, регионов ЦФО и ПФО с более низким уровнем доходов – Рязанской, Пензенской, Саратовской и других областей. В регион приезжают и жители северных регионов РФ – преимущественно из Мурманской области.

В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Тамбовской области в регион  РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Воронежская, Липецкая области и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.

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КК

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