Жители Крыма назвали «нехороших» и «приятных» туристов из российских городов

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28 июля 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

Крым. Фото: pixabay.com

Крымчане назвали города и регионы, откуда приезжают самые раздражающие их туристы. Опрос проводился Telegram-каналом «Крымский». Мнения жителей полуострова разделились.

На первом месте антирейтинга оказался Донбасс - крымчане отметили, что люди ведут себя так, будто им «все должны из-за войны». На втором месте оказались москвичи, которые «предъявляют слишком много требований», третье – украинцы, которые, по мнению крымчан, помешаны на экономии и пытаются убедить местных, что «Крым – их».

В список туристов, вызывающих у крымчан антипатию, попали и петербуржцы, которых назвали «далекими от народа», а также жители провинциальных российских городов и поселков, которые «ведут себя, как деревенщина».

Тем не менее, рейтинг регионов, туристы из которых вызывают у жителей Крыма симпатию, возглавила Москва, поскольку жители столицы не скупятся, Сибирь и Дальний Восток – по той же причине плюс «отличные ребята», Украина, которую многие крымчане называют «бывшей нашей», а также Ростов и Краснодарский край, «потому что соседи».

Ранее сообщалось, что в Крыму зарегистрировали 27 новых случаев заражения COVID-19.