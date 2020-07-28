Чем россиянам не понравились электронные трудовые книжки
28 июля 2020, 09:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Согласно опросу ВЦИОМ, без малого две трети россиян не хотят менять бумажные трудовые книжки на электронные. Больше всего желающий перейти на «цифру» в Москве и Санкт-Петербурге.
«За вычетом неработающих пенсионеров и тех, кто уже оформил электронную трудовую, выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% респондентов, перейти на „цифру“ намерены 30%», - показал опрос.
Отмечается, что в большинстве случаев электронный вариант трудовой выбирает молодежь. Люди признаются, что опасаются утери всех данных в случае возникновения проблем на сервере. Также многие опасаются, что доступ к информации могут получить мошенники.
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