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Чем россиянам не понравились электронные трудовые книжки

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Чем россиянам не понравились электронные трудовые книжки
Хакер. Фото: pixabay.com

Согласно опросу ВЦИОМ, без малого две трети россиян не хотят менять бумажные трудовые книжки на электронные. Больше всего желающий перейти на «цифру» в Москве и Санкт-Петербурге.

«За вычетом неработающих пенсионеров и тех, кто уже оформил электронную трудовую, выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% респондентов, перейти на „цифру“ намерены 30%», - показал опрос.

Отмечается, что в большинстве случаев электронный вариант трудовой выбирает молодежь. Люди признаются, что опасаются утери всех данных в случае возникновения проблем на сервере. Также многие опасаются, что доступ к информации могут получить мошенники.

АБ

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