В Сети определили признаки невоспитанных людей

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

Люди. Фото: pixabay.com

Пользователи платформы Reddit перечислили некоторые признаки, выдающие некультурного человека. Оказалось, что бескультурных людей не сложно вычислить.

Комментаторы согласились с тем, что если человек заходит в лифт, магазин или общественный транспорт до того, как оттуда выйдут другие люди, то это может много рассказать об уровне внутренней культура.

Также пользователи Reddit поставили под сомнение воспитание тех, кто имеет привычку не убирать за собой мусор в ресторанах быстрого обслуживания. Комментаторы сошлись во мнении, что такие люди уверены, будто остатки еды за них непременно должен убирать кто-то другой.

Также чертами, выдающими невоспитанность, признали привычку ругаться с сотрудниками магазинов, громко включать музыку в общественных местах, хлопать дверьми и оставлять продуктовую тележку в центре помещения.