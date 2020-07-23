В Сети назвали недорогие вещи, кардинально меняющие жизнь

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

Комнатное растение. Фото: pixabay.com

Пользователи Сети перечислили недорогие покупки в пределах 100 долларов (около 7 тысяч рублей), которые кардинально изменили их жизнь. Обсуждение покупок прошло на платформе Reddit, пост набрал более 44 тысяч комментариев.

Среди недорогих и приятных покупок оказалось огромное одеяло, которым можно полностью накрыться и спрятаться от «монстров, живущих под кроватью». Также полезными признали датчики света, которые позволяют избежать столкновения с мебелью во время ночных прогулок по дому.

Комментаторы пришли к выводу, что сделать жизнь более комфортной могут острые ножи, хорошая подушка, плотные шторы в спальне, билет в природный заповедник и массажный валик. Также приятным и бюджетным элементом декора, поднимающим настроение, могут стать комнатные растения.