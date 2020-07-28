Стало известно, насколько зарплата в Москве выше, чем в регионах
28 июля 2020, 07:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Согласно последним исследованиям, разница между зарплатами в Москве и регионах может достигать 40-50%. При этом у учителей самая высокая зарплата не в столице, а в Подмосковье.
Учителям из Московской области предлагают за работу 69 тысяч рублей в месяц, в Омске – 59 тысяч, а в Москве – 48 тысяч. При этом педагоги из Екатеринбурга зарабатывают 24 тысячи рублей.
Что касается врачей, то они больше всего зарабатывают в столице. В Москве зарплата врача составляет порядка 101 тысячи рублей, в Екатеринбурге (самая низкая ставка по стране) – 35 тысяч. Также значительно выше, в сравнении с регионами, оказались зарплаты столичных продавцов, водителей и охранников.
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