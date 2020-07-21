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В Минфине предложили заморозить индексацию зарплат чиновников, есть ли в этом смысл?

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Минфине предложили заморозить индексацию зарплат чиновников, есть ли в этом смысл?
Деньги. Фото: pixabay.com

В Минфине предложили временно заморозить индексацию зарплат чиновников, чтобы таким образом сэкономить часть бюджетных средств на время выхода из кризиса, вызванного пандемией и падением цен на нефть. Экономист Алисен Алисенов рассказал, есть ли в этом смысл.

«С одной стороны, такое предложение видится актуальным… экономику надо восстанавливать после масштабного спада… В целом с учетом сегодняшних реалий на заморозке индексации зарплат чиновников государство сможет сэкономить 80-120 млрд рублей ежегодно. В масштабах российского бюджета это не столь уж и огромные суммы. А это означает, что такая мера может вводиться только в комплексе с рядом других, чтобы достичь максимального эффекта», - объяснил эксперт.

Он добавил, что заморозка не затронет социальные выплаты, пенсии и пособия для малообеспеченных слоев населения. Также не должны попасть под заморозку зарплаты врачей и учителей, которые формально тоже считаются госслужащими и получают зарплаты из бюджета, передает ФБА «Экономика сегодня».

АБ

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