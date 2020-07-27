Граждан Таджикистана будут вывозить из России чартерными авиарейсами

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: asiaplustj.info

Фото: pixabay.com

Росавиация дала разрешение на увеличение чартерных рейсов для вывоза таджикских граждан из России.

Об этом заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Теперь таджикские авиакомпании будут выполнять 14 рейсов в неделю.

«С сегодняшнего дня нам разрешали организовать по два рейса в день, то есть, мы будет совершать 14 рейсов вместо 10 прежних в неделю», - отметил глава внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Он также сообщил, что со дня приостановки авиасообщения в Таджикистан были возвращены более 16 тысяч граждан, которые «застряли в различных странах», почти половина из них была вывезена из России.