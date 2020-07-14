В Таджикистане число зараженных коронавирусом увеличилось на 48 человек

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14 июля 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Таджикистане за минувшие сутки зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

С начала пандемии число больных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 6643 человека, всего вылечились 5332 пациента или 80,2% всех инфицированных, умерли 55 жителей.

В настоящее время в больницах под наблюдением медиков находятся 178 человек, были выписаны после излечения 54.

Ранее сообщалось: в РФ от коронавируса вылечились более 7,7 тысячи военных.