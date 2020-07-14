В РФ от коронавируса вылечились более 7,7 тысячи военных

В РФ свыше 7,7 тысячи российских военных вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны России.
Известно: за минувшие сутки в нашей стране после прохождения лечения выздоровели 92 военнослужащих. Общая численность излечившихся в ВС РФ увеличилась до 7706 пациентов.
Сейчас в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1206 военных с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов COVID-19 болеют 267 человек.
Ранее сообщалось: в Великобритании за минувшие сутки скончались 138 человек с коронавирусом нового типа.
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