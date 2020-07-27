Новороссийским чиновникам поручили следить за соблюдением масочного режима

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27 июля 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod-novoross.ru

Люди в масках. Фото: pixabay.com

Глава Новороссийска подписал постановление, в котором закрепили ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекцией. В частности, в документе говорится о ношении индивидуальных средств защиты органов дыхания.

Теперь в городе-герое официально запрещено входить в здание администрации и структурных подразделений без защитной маски. Самих работников администрации обеспечат средствами защиты «из расчета замены каждый три часа за счет средств муниципального бюджета», говорится в документе.

Кроме того, за ношением масок и соблюдением других требований санитарного врача теперь будут следить чиновники мэрии. Заместители главы города будут мониторить ситуацию в общественном транспорте, гостиницах, санаториях, заведениях общепита и торговых центрах, на объектах строительной сферы и ЖКХ, а также следить за соблюдением ковидных ограничений работниками социальной сферы.