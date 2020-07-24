За сутки на Кубани 90 человек заболели COVID-19, выздоровели 83

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 июля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае становится выше суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 24 июля, в регионе за сутки зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19. 23 июля за сутки в регионе было зафиксировано 85 новых больных, 22 июля – 83 пациента, 21 июля – 78 больных коронавирусом.

В столице Кубани заболели 13 человек, в Сочи – 12, по 7 новых COVID-больных зафиксировано в Новокубанском и Славянском районах, по 6 случаев – в Динском и Белореченском районах, а также в Армавире. По пять заболевших выявлено в Усть-Лабинском и Павловском районах, по три – в Выселковском и Лабинском районах и в Новороссийске. По два случая заболевания выявлены в Анапе и Мостовском районе, по одному –в Брюховецком, Отрадненском, Кущевском, Новопокровском, Успенском, Кореновском, Тбилисском, Курганинском, Тихорецком и Крымском районах. За последние сутки из кубанских больниц выписаны с выздоровлением 83 человека, летальных исходов пациентов с COVID-19 не зафиксировано.

Таким образом к сегодняшнему дню общее число заболевших COVID-19 на Кубани достигло 7598 человек, 6563 человека справились с болезнью и выписались из больниц, 100 человек умерли. Как уточнили в региональном министерстве здравоохранения, в настоящий момент 25 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще один на ЭКМО.

В целом по России, по данным центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 24 июля, диагноз COVID-19 подтвержден у 800 849 пациентов, в том числе у 5 811 – за последние сутки. За весь период выздоровели 588 774 человека, за сутки – 8444 пациента. Умерли от инфекции 13 046 человек, в том числе 154 пациента – за последние сутки.