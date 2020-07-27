В Адыгее и Краснодарском крае на Курбан-байрам не будут проводить коллективные молитвы

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27 июля 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

Соборная мечеть в Майкопе. Фото: сайт ДУМ РА и КК.

Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края решило продлить ограничения по коронавирусу.

В связи с продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Республике Адыгея Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края дополнило ограничения, введенные 17 марта.

В частности, в мечетях и на прилегающих к ним территориях коллективные молитвы, приуроченные к празднику Курбан-Байрам, проводиться не будут. В духовном управлении всех верующих мусульман призвали провести праздник в кругу семьи.

Кроме того, в связи с ростом количества заболевших коронавирусом в Адыгее закроют две мечети – в городе Адыгейске и ауле Кошехабль.

«Лицам в возрасте 65 лет и старше рекомендуется воздержаться от посещения мечети», – говорится в сообщении.

Кроме этого, по-прежнему действует запрет на проведение пятничных коллективных намазов.