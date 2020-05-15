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В Адыгее мусульман призвали праздновать Уразу-байрам в кругу семьи

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Адыгее мусульман призвали праздновать Уразу-байрам в кругу семьи
Соборная мечеть в Майкопе. Фото: сайт ДУМ РА и КК.

Муфтий мусульман Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов обратился к верующим с напоминанием о том, что все ограничительные меры, принятые ранее в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, полностью сохраняют свое действие.

«Мечети Республики Адыгея и Краснодарского края все еще будут закрыты, и к началу праздника не откроются, а праздничные коллективные намазы не состоятся. Это вынужденная мера, которая призвана помешать стремительно растущему распространению вируса», – сказал Карданов.

Он также призывал верующих не посещать места захоронения родных и близких, не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к другу в гости.

«Тех, кто намеревался отпустить детей собирать подарки и сладости, убедительно просим воздержаться от этого. Просим мусульман с пониманием отнестись к данному призыву и праздновать Ураза-Байрам в кругу семьи», – добавил муфтий.

Ранее сообщалось, что в адыгейском ауле во время похорон произошло массовое заражение коронавирусом.

ДВа

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