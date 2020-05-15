В Адыгее мусульман призвали праздновать Уразу-байрам в кругу семьи

Муфтий мусульман Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов обратился к верующим с напоминанием о том, что все ограничительные меры, принятые ранее в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, полностью сохраняют свое действие.
«Мечети Республики Адыгея и Краснодарского края все еще будут закрыты, и к началу праздника не откроются, а праздничные коллективные намазы не состоятся. Это вынужденная мера, которая призвана помешать стремительно растущему распространению вируса», – сказал Карданов.
Он также призывал верующих не посещать места захоронения родных и близких, не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к другу в гости.
«Тех, кто намеревался отпустить детей собирать подарки и сладости, убедительно просим воздержаться от этого. Просим мусульман с пониманием отнестись к данному призыву и праздновать Ураза-Байрам в кругу семьи», – добавил муфтий.
Ранее сообщалось, что в адыгейском ауле во время похорон произошло массовое заражение коронавирусом.