В Госдуме хотят услышать отчет фонда сохранения и изучения родных языков народов России
27 июля 2020, 18:12[ «Аргументы Недели» ]
Председателя комитета Госдумы Валерия Газзаева поддержал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.
Председатель думского комитета по межнациональным отношениям Валерий Газзаев заявил, что прошло достаточно времени с момента создания Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации и «пора бы на ближайшем заседании президиума заслушать руководство фонда об итогах работы за прошедший период и планах».
Его поддержал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Он обратил внимание на то, что теперь в основном законе страны культура характеризуется как уникальное наследие всех народов России, а на государство возлагается обязанность по сохранению этнокультурного и языкового многообразия.
Ранее в Госдуме поддержали проект об утверждении алфавитов языков коренных народов.
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