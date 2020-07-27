В Госдуме хотят услышать отчет фонда сохранения и изучения родных языков народов России

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Зал заседаний Госдумы. Фото: сайт Госдума РФ

Председателя комитета Госдумы Валерия Газзаева поддержал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Председатель думского комитета по межнациональным отношениям Валерий Газзаев заявил, что прошло достаточно времени с момента создания Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации и «пора бы на ближайшем заседании президиума заслушать руководство фонда об итогах работы за прошедший период и планах».

Его поддержал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Он обратил внимание на то, что теперь в основном законе страны культура характеризуется как уникальное наследие всех народов России, а на государство возлагается обязанность по сохранению этнокультурного и языкового многообразия.

Ранее в Госдуме поддержали проект об утверждении алфавитов языков коренных народов.