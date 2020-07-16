В Госдуме поддержали проект об утверждении алфавитов языков коренных народов
16 июля 2020, 12:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве кабмина определять порядок утверждения алфавита, орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов РФ.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, необходимость документа продиктована отсутствием в законодательстве порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России.
«Этот пробел затрудняет сохранение, изучение, обучение и использование родных языков коренных малочисленных народов, что ведет к их возможному исчезновению», – заявил глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев.
Он также отметил, что внимание к этой проблеме правительства должно дать толчок к написанию словарей, изданию нового поколения учебников и пособий для изучения языков коренных народов в школах и вузах страны.
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