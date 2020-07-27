Instagram уличили в слежке за пользователями через фронтальную камеру
27 июля 2020, 18:35[ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что популярное приложение Instagram без ведома пользователя может включать фронтальную камеру. Первыми это заметили владельцы iPhone, установившие на смартфон бета-версию iOS 14.
Отмечается, что iOS 14 имеет возможность предупреждать пользователя о включении микрофона или камеры. Благодаря этому многие стали замечать, что камера самостоятельно включалась даже при просмотре ленты.
Представители Instagram заявили, что сбой был вызван ошибкой в приложении, над исправлением которой уже начали работать. Также в компании заявили, что впредь приложение будет включать камеру только по желанию пользователя.
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