Компания Apple представила iPhone SE второго поколения по цене почти 40 тысяч рублей

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15 апреля 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Компания Apple представила свой первый в этом году смартфон iPhone SE второго поколения. В России недорогой смартфон базовой версии можно будет купить по цене от 39 990 рублей.

Предварительный заказ - 23 апреля, продажи начнутся 24 числа этого месяца. iPhone SE представлен в трех цветах: черном, белом и красном. "Дешевый" iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из алюминия, который защищен от воды и пыли. У смартфона будет поддержка двух СИМ-карт. Возможна беспроводная зарядка.

Объем встроенной памяти новинки Apple — 64, 128 или 256 Гб. Смартфон имеет камеру разрешением 12 мегапикселей. Экран диагональю 4,7 дюйма.