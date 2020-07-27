Представитель РПЦ считает намаз в Святой Софии и пожар в Нанте ударами и по российской культуре
27 июля 2020, 17:51[ «Аргументы Недели» ]
Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) считает, что намаз в храме Святой Софии в Стамбуле и поджог собора во Франции бьет не только по европейской цивилизации, но и по российской культуре.
Об этом священник написал в своем Telegram-канале. По словам епископа, «османский меч в Святой Софии, и поджоги храмов, и ниспровержение памятников – все эти удары по нашим заплутавшим европейским соседям, это удары и по нам».
Священник считает, что события в Стамбуле и Нанте должны послужить уроком – «хранить нашу цивилизацию и нашу культуру».
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