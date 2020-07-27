В Тульской области не будут отменять масочный режим
27 июля 2020, 17:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: tsn24.ru
Власти Тульской области решили не отменять масочный режим в ближайшее время.
Об этом стало известно по итогам заседания областного правительства. Несмотря на то, что в регионе зафиксировано стабильное снижение заболеваемости, этот факт не рассматривается в качестве повода к снятию масочного режима.
По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, прекращать действие масочного режима нецелесообразно – впереди осень и нужно принять меры для предотвращения распространения инфекции. Таким образом, масочный режим будет действовать в регионе до зимы.
Ранее сообщалось, что в Тульской области число скончавшихся жителей с коронавирусом достигло 213 человек.
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