В Тульской области не будут отменять масочный режим

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tsn24.ru

Алексей Дюмин. Фото: сайт губернатора ТО

Власти Тульской области решили не отменять масочный режим в ближайшее время.

Об этом стало известно по итогам заседания областного правительства. Несмотря на то, что в регионе зафиксировано стабильное снижение заболеваемости, этот факт не рассматривается в качестве повода к снятию масочного режима.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, прекращать действие масочного режима нецелесообразно – впереди осень и нужно принять меры для предотвращения распространения инфекции. Таким образом, масочный режим будет действовать в регионе до зимы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области число скончавшихся жителей с коронавирусом достигло 213 человек.