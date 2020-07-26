В Тульской области число скончавшихся жителей с коронавирусом достигло 213 человек

За минувшие сутки в Тульской области скончались четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщает областное правительство.
Известно: это жители Узловой, Донского и Киреевского района в возрасте от 62 до 84 лет. Всего за последние 24 часа в области зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 37 пациентов.
С начала пандемии COVID-19 в регионе подтвержден у 8165 человек, излечились 6722 человека. Всего умерли 213 пациентов с COVID-19, среди них молодые люди 17 и 18 лет, а также врач-терапевт.
Ранее сообщалось: за сутки в России скончались 77 пациентов с коронавирусом.
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