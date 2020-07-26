За сутки в России скончались 77 пациентов с COVID-19
26 июля 2020, 10:49[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки на территории Российской Федерации жертвами коронавируса нового типа стали 77 человек. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, за минувшие 24 часа, в частности, по девять человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались в Москве и Санкт-Петербурге. В оперштабе добавили, что с начала пандемии COVID-19 унес жизни 13 269 жителей России.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки в Российской Федерации зарегистрировали 5 765 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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