Кравцов заявил о «президентских доплатах» за классное руководство с 1 сентября
27 июля 2020, 16:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
С нового учебного года классные руководители в школах будут получать дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей.
Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, соответствующее поручение президента РФ будет выполнено, и с 1 сентября дополнительные выплаты классным руководителям будут обеспечены.
Министр также заверил, что будут сохранены региональные и муниципальные выплаты. Ранее Кравцов сообщил, что новый учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.
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