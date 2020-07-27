Кравцов заявил о «президентских доплатах» за классное руководство с 1 сентября

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27 июля 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпросвещения РФ

С нового учебного года классные руководители в школах будут получать дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей.

Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, соответствующее поручение президента РФ будет выполнено, и с 1 сентября дополнительные выплаты классным руководителям будут обеспечены.

Министр также заверил, что будут сохранены региональные и муниципальные выплаты. Ранее Кравцов сообщил, что новый учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.