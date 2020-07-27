Губернатор Свердловской области снова продлил режим повышенной готовности в регионе

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27 июля 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Куйвашев. Фото: сайт правительства СО.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить режим повышенной готовности по коронавирусу.

По его словам, действовать ограничения будут еще как минимум одну неделю. В своем Инстаграм губернатор написал, что просит отнестись с понимаем к продлению ограничительных мер до 3 августа.

«Мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки», - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области бесплатные препараты для профилактики коронавируса будут предоставляться бесплатно отдельным категориям жителей региона.