В Свердловской области будут бесплатно предоставлять препараты для профилактики коронавируса
24 июля 2020, 16:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: tagilcity.ru
Бесплатные препараты для профилактики коронавируса будут предоставляться бесплатно отдельным категориям жителей региона.
По словам вице-губернатора области Павла Крекова, власти определяют, кому могут быть предоставлены препараты на таких условиях.
По словам замгубернатора, предполагается, что среди них будут те, кто живет или работает с зараженными коронавирусом, а также соседи пациентов. Креков также добавил, что на этот проект будет выделена значительная сумма денег.
Ранее в Свердловской области продлили ограничения из-за роста случаев коронавируса.
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