В Свердловской области будут бесплатно предоставлять препараты для профилактики коронавируса

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24 июля 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tagilcity.ru

Аптека. Фото: сайт Госдумы РФ

Бесплатные препараты для профилактики коронавируса будут предоставляться бесплатно отдельным категориям жителей региона.

По словам вице-губернатора области Павла Крекова, власти определяют, кому могут быть предоставлены препараты на таких условиях.

По словам замгубернатора, предполагается, что среди них будут те, кто живет или работает с зараженными коронавирусом, а также соседи пациентов. Креков также добавил, что на этот проект будет выделена значительная сумма денег.

Ранее в Свердловской области продлили ограничения из-за роста случаев коронавируса.