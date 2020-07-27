Пискарев рассказал о фактах иностранного вмешательства во внутренние дела РФ

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27 июля 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Пискарев. Фото: сайт Госдума РФ

Думская комиссия доказала наличие фактов иностранного вмешательства, цель которого – увеличить количество наркопотребителей, что представляет прямую угрозу демографическому росту РФ.

Об этом заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По его словам, два законопроекта уже внесены в Государственную Думу в июле. Одним из них предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием сети Интернет. Другой предусматривает оперативное ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности.

Василий Пискарев также сообщил, что еще пять законопроектов готовятся к внесению в Госдуму в ходе осенней сессии палаты, а также добавил, что мониторинг информации, публикуемой в зарубежных изданиях, будет продолжен.