В МИД РФ направили данные по прибалтийским СМИ, негативно влияющим на молодых россиян

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17 июля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Пискарев. Фото: сайт ГД

Председатель думской комиссии Василий Пискарев заявил о случаях использования прибалтийских СМИ в качестве площадок для распространения информации, содержащей пропаганду нарушений законодательства.

Парламентарий сообщил, что собранные комиссией материалы в отношении ряда прибалтийских СМИ, работающих на российскую аудиторию, направлены в МИД России.

Он отметил, что зафиксированы случаи их использования в качестве площадок для распространения информации, содержащей «пропаганду наркопотребления, побуждающей нашу молодежь к участию в массовых беспорядках и прочих нарушениях законодательства».

«Мы полагаем, что при выработке ответной реакции МИД России учтет информацию о деструктивном влиянии прибалтийских СМИ, в том числе в приграничных территориях России», – заявил Пискарев.