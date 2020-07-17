В МИД РФ направили данные по прибалтийским СМИ, негативно влияющим на молодых россиян
17 июля 2020, 18:21[ «Аргументы Недели» ]
Председатель думской комиссии Василий Пискарев заявил о случаях использования прибалтийских СМИ в качестве площадок для распространения информации, содержащей пропаганду нарушений законодательства.
Парламентарий сообщил, что собранные комиссией материалы в отношении ряда прибалтийских СМИ, работающих на российскую аудиторию, направлены в МИД России.
Он отметил, что зафиксированы случаи их использования в качестве площадок для распространения информации, содержащей «пропаганду наркопотребления, побуждающей нашу молодежь к участию в массовых беспорядках и прочих нарушениях законодательства».
«Мы полагаем, что при выработке ответной реакции МИД России учтет информацию о деструктивном влиянии прибалтийских СМИ, в том числе в приграничных территориях России», – заявил Пискарев.
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