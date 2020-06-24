Госдума направила в Генпрокуратуру материалы на ряд зарубежных СМИ
24 июня 2020, 13:44[ «Аргументы Недели» ]
Председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал иностранные СМИ, отметившиеся «тенденциозными пропагандистскими публикациями».
Среди них, в частности, радиостанции «Голос Америки» и «Немецкая волна», телеканал «Настоящее время», а также «Радио Свобода» и его региональные проекты – «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Крым.Реалии», «Idel.Реалии» и «Радио Азатлык».
«Первые обобщенные данные о выявленных случаях системного тиражирования дезинформации уже направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки и принятия решений в соответствии с законодательством РФ», – заявил парламентарий.
Он отметил, что особое внимание депутаты уделяют публикациям на ресурсах СМИ и неправительственных организаций, финансируемых из бюджетов иностранных государств.
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