Госдума направила в Генпрокуратуру материалы на ряд зарубежных СМИ

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24 июня 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Василий Пискарев. Фото: сайт Госдумы.

Председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал иностранные СМИ, отметившиеся «тенденциозными пропагандистскими публикациями».

Среди них, в частности, радиостанции «Голос Америки» и «Немецкая волна», телеканал «Настоящее время», а также «Радио Свобода» и его региональные проекты – «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Крым.Реалии», «Idel.Реалии» и «Радио Азатлык».

«Первые обобщенные данные о выявленных случаях системного тиражирования дезинформации уже направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки и принятия решений в соответствии с законодательством РФ», – заявил парламентарий.

Он отметил, что особое внимание депутаты уделяют публикациям на ресурсах СМИ и неправительственных организаций, финансируемых из бюджетов иностранных государств.