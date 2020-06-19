В Госдуме прокомментировали «коррупционный рейтинг» регионов

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19 июня 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Василий Пискарев. Фото: сайт Госдумы.

Первое место Мордовии в «коррупционном рейтинге» регионов – результат активной работы по выявлению преступлений. Об этом заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, коррупция остается проблемой для нашей страны, она существует во всех регионах, однако данные Генпрокуратуры свидетельствуют о том, что во многих субъектах «расследование подобных преступлений находится на высоком уровне».

Данные Генпрокуратуры говорят о том, что по‑прежнему наиболее подверженными коррупционным проявлениям остаются такие сферы, как освоение бюджетных средств, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная деятельность и ЖКХ.