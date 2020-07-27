Политолог объяснил, почему россияне так хорошо относятся к Лукашенко

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27 июля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Политолог Владимир Жарихин прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о том, что более половины граждан России положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

По его мнению, россияне уверены, что средства, которые выделяет Россия, не уходят на яхты, особняки для белорусского лидера, а тратятся на поддержание нормального уровня жизни населения и сохранения промышленной инфраструктуры.

«Люди видят в резкости со стороны главы Белоруссии и попытках шантажа нашей страны цель получить еще больше преференций для народа, а потому прощают ему частые резкие и не всегда справедливые слова в адрес России», – добавил Жарихин.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 21 июля 2020 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. По результатам исследования, 52% граждан ответили, что у них положительное отношение к Лукашенко, 35% испытывают безразличие, а у 9% отрицательные чувства.

Без малого половина россиян довольна жизнью, показал опрос ВЦИОМ. Об этом заявили 47% респондентов. Еще 29% признались, что частично удовлетворены своим положением.