Почти половина россиян удовлетворена своей жизнью

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Семья. Фото: pixabay.com

Без малого половина россиян довольна жизнью, показал опрос ВЦИОМ. Об этом заявили 47% респондентов. Еще 29% признались, что частично удовлетворены своим положением.

«Россиян при этом по большей части вполне устраивает жизнь, которую они ведут. Об этом сообщает практически каждый второй: 47% опрошенных. Колеблются в оценках 29% россиян — их жизнь отчасти устраивает, а отчасти нет. Каждый четвертый сообщает, что он неудовлетворен той жизнью, что сейчас ведет (23%)», - сообщили во ВЦИОМ.

Также 20% россиян признались, что надеются за ближайший год значительно улучшить свою жизнь, 45% уверены, что их уровень жизни за год не изменится, а 23% ожидают ухудшения ситуации. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет и старше.