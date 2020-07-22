Почти половина россиян удовлетворена своей жизнью

Без малого половина россиян довольна жизнью, показал опрос ВЦИОМ. Об этом заявили 47% респондентов. Еще 29% признались, что частично удовлетворены своим положением.
«Россиян при этом по большей части вполне устраивает жизнь, которую они ведут. Об этом сообщает практически каждый второй: 47% опрошенных. Колеблются в оценках 29% россиян — их жизнь отчасти устраивает, а отчасти нет. Каждый четвертый сообщает, что он неудовлетворен той жизнью, что сейчас ведет (23%)», - сообщили во ВЦИОМ.
Также 20% россиян признались, что надеются за ближайший год значительно улучшить свою жизнь, 45% уверены, что их уровень жизни за год не изменится, а 23% ожидают ухудшения ситуации. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет и старше.
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