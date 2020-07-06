Россияне экономят, загоняя экономику в рецессию

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 июля 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

В России наблюдается спад эпидемии, при этом потребительского роста не происходит. Специалисты ВЦИОМ на основе опросов выяснили, что население ожидает ухудшения своего материального положения.



Людей особо беспокоит благополучие в будущем. Тревогу ощущают как работающие граждане, так и безработные. Получатели государственных пособий тоже оценивают своё положение как неудовлетворительное. По мнению респондентов, власти принимают недостаточные меры для улучшения достатка россиян.



На настроения людей негативно повлияли эпидемия коронавируса, карантинные меры. Помимо этого людей пугает рост безработицы, остановка производства, падение цен на энергоресурсы.



Экономические эксперты предсказывают дальнейшее снижение доходов россиян во второй половине года. Проблемы экономики не преодолены, что крайне негативно сказывается на потребительском поведении. Люди тратят меньше, ожидая худших времён. Это загоняет отечественную экономику в рецессию. Ситуация принимает «самоухудшающийся» характер.

Потребители начинают адаптироваться в сложившихся условиях и подстраивают свои спросы исходя из пессимистических настроений.



