Классным руководителям в России с 1 сентября будут дополнительно выплачивать по 5 тыс. рублей

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27 июля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рубли, pixabay.com

В понедельник стало известно, что с 1 сентября текущего года классные руководители в России будут получать дополнительные выплаты. Их сумма, согласно последним данным, будет составлять 5 тыс. рублей.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в рамках брифинга 27 июля заявил, что дополнительные выплаты будут направлены классным руководителям с начала нового учебного года в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Ранее сегодня сообщалось, что администрация Соединенных Штатов Америки приняла решение снизить размер выплат гражданам, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса нового типа.