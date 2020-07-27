Собянин временно отменил кадастровую оценку недвижимости из-за COVID-19

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27 июля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Правительство российской столицы не станет проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в текущем году. Платить налоги на недвижимость за 2021-й граждане и бизнес будут по кадастровой стоимости 2018-го. Об этом говорится в сообщении, размещенном в блоге Сергея Собянина на персональном сайте московского мэра.

Как объяснил градоначальник, он принял данное решение в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Собянин отметил, что законодательство позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью от двух до пяти лет по состоянию на 1 января. Таким образом, в оценке 2020 года невозможно было бы учесть влияние распространения COVID-19.

Согласно предварительным расчетам, по результатам оценки 2020 года кадастровая стоимость недвижимости должна была увеличиться примерно на 3%. Это привело бы к росту налогов на квартиры, дачи, офисы, магазины и другую недвижимость.

Сергей Собянин отметил, что для собственников обычных квартир и дачных домов экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Предприниматели сэкономят более значительные суммы - от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч.

В целом снижение налогового бремени по налогу на имущество оценивается в 4 млрд рублей. «Немалые средства для московского бюджета, который сейчас переживает непростые времена. Но людям эти деньги нужнее», - написал градоначальник.

Он добавил, что к вопросу проведения очередной кадастровой оценки столичные власти намерены вернуться в следующем году, когда рынок недвижимости вернется в нормальное состояние.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин высказался о реорганизации московских промышленных зон.