Около 70% промышленных зон столицы реорганизуют

Основными объектами по реорганизации промышленных зон в Москве сейчас являются ЗИЛ, "Грайвороново", "Серп и Молот" и "Востряково". Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр столицы Сергей Собянин.
Около 70% заброшенных и старых промзон Москвы находятся на стадии реорганизации, на их месте появятся комфортные микрорайоны с социальной и транспортной инфраструктурой.
При этом Собянин отметил, что город по-прежнему остается промышленным центром страны, и поэтому не все столичные промзоны нужно реорганизовывать. Но тем не менее, "теперь в центре внимания - житель города, у которого, кроме работы, должна быть уютная квартира, школа, садик рядом, а еще поликлиника, парк или сквер", - отметил Собянин.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.