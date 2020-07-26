Около 70% промышленных зон столицы реорганизуют

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26 июля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

строительство школы, фото: stroi.mos.ru

Основными объектами по реорганизации промышленных зон в Москве сейчас являются ЗИЛ, "Грайвороново", "Серп и Молот" и "Востряково". Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр столицы Сергей Собянин.

Около 70% заброшенных и старых промзон Москвы находятся на стадии реорганизации, на их месте появятся комфортные микрорайоны с социальной и транспортной инфраструктурой.

При этом Собянин отметил, что город по-прежнему остается промышленным центром страны, и поэтому не все столичные промзоны нужно реорганизовывать. Но тем не менее, "теперь в центре внимания - житель города, у которого, кроме работы, должна быть уютная квартира, школа, садик рядом, а еще поликлиника, парк или сквер", - отметил Собянин.

Собянин рассказал о четырех новых заповедных территориях Москвы.